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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد: قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس ومهارات المستقبل ستكون مختلفة

صدى البلد

نشر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب محمد بن زايد “قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس .. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس .. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة .. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة .. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة .. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك. والله الموفق أولاً وأخيرا”.

 

وعلي سياق آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه دعا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

 

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية،  “ناقشت مع رئيس دولة الإمارات أزمتي الطاقة والغذاء في العالم”. 

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