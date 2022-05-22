محمد جاد: مستقبل مصر للإنتاج الزراعي مشروع عملاق يدعم ملف الأمن الغذائي

قال الإعلامى محمد جاد ، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يضيف للقدرات الاقتصادية للدولة المصرية بزيادة المساحة المنزرعة ويدعم بدوره ملف الأمن الغذائى ويساعد فى تقليل الاستيراد من المحاصيل الزراعية ومنها الذرة، والبذور الزيتية.



وأوضح " جاد " خلال حلقته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن مشروع مستقبل مصر يساعد فى توفير 550 مليون دولار واردات متوقعة من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح ، الذرة ، بنجر السكر .



وأشار جاد إلى أن نتائج مشروع مستقبل مصر عملاقة و من المقرر أن تظهر نتائجه على مدار 3 سنوات وهو مشروع يدعو للفخر بأن الدولة المصرية تستكمل طريقها فى التنمية رغم كافة التحديات التى يشهدها العالم .