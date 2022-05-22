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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة وإصلاح 25 كشافًا لخدمة المواطنين في بسيون بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

محافظ الغربية في اجتماعه بأعضاء النواب والشيوخ: تحقيق مصلحة المواطن أولا

وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 25 كشافًا وتركيب 7  كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

محافظ الغربية في اجتماعه بأعضاء النواب والشيوخ: تحقيق مصلحة المواطن أولا

كان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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