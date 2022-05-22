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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروع مستقبل مصر الزراعي خطوة استباقية لمواجهة التغيرات الإقليمية

النائبة امال رزق
النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومى

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع مستقبل مصر الزراعي، مؤكدة أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، بجانب دعم الفلاح المصري ، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية الزراعية التي تنشدها الدولة حاليا.

وأضافت آمال رزق الله فى بيان صحفى لها أن هناك تطور كبير وملحوظ في المشروعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر استخدام منظومة الري الحديث، وتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، وترشيدها عبر مشاريع الري الحديث وتبطين الترع وغيرها

وأكدت عضو مجلس النواب أن افتتاح هذا المشروع جاء في توقيت في غاية الأهمية، نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع دول العالم، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتطرق كل أبواب التنمية وأنها تدرك الأولويات وحجم التحديات، ويعتبر خطوة استباقية لمواجهة التغيرات الاقليمية.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الهدف الرئيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي، وهو توفير المنتج الزراعي المطلوب وتقليل فاتورة الاستيراد، منوهة بوقوف الدولة وراء المشروع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيد الرئيس السيسي أن استصلاح مليون فدان، يتكلف نحو 250 مليار جنيه وهو مبلغ هائل.

 

قطاع الزراعة الفلاح المصرى القيادة السياسية منظومة الري الحديث تبطين الترع

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