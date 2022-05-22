الصحف الكويتية اليوم.. حدث تاريخي في السعودية مع انطلاق أول رحلة طيران بطاقم نسائي بالكامل.. الصحة العالمية تتوقع مزيدا من حالات جدري القرود.. والرئيس الأمريكي يحذر من تفشي المرض

أبرز ما جاء في صحف الكويت اليوم

الكويت: لا إصابات محلية بجدري القرود

الاحتلال يجدد اقتحام «جنين» وسط اشتباكات مع الفلسطينيين

أوكرانيا تصر على الانضمام للاتحاد الأوروبي

أردوغان يتمسك بشروطه لانضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

المحطة الثانية في جولته الآسيوية.. بايدن يتوجه اليوم إلى اليابان

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الوطن إن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، أشاد بالجهود المقدرة التي بذلها المسؤولون في الإعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي 2022 وعلى وجه الخصوص في كل من وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ووزارة العدل ممثلة باللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة والإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والتي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين الكرام لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر.



نقلت صحيفة القبس عن مصادر في وزارة الصحة تأكيدها ان السلطات الصحية في البلاد «تتابع عن كثب آخر تطورات المرض الفيروسي الجديد ومستجداته في الدول التي تم الاعلان عن اصابات به فيها»، مطمئنة بأنه «لم يتم رصد اي حالات يشتبه باصابتها به في البلاد» حتى ظهر أمس.

كما علمت "الجريدة" من مصادرها أن الفرق المختصة بوزارة الصحة مستمرة في ترصد الوضع الصحي العالمي حول هذا المرض. وأن«الصحة» تجهز 3 مواقع جديدة لاستخدامها فروعاً للمجلس الطبي العام بمحافظات الفروانية والجهراء وحولي، مؤكدة أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح أفرع جديدة بتلك المحافظات.



لفتت صحيفة الراي إلى تحذير الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليوم إلى أنه «من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيومترا في الساعة مثيرة للغبار، وتقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع اﻷمواج البحرية الى أكثر من 6 أقدام».

من جهة ثانية، قالت «الأرصاد» إن شهر مايو أصبح من بين أعلى أشهر السنة تسجيلا لحالات (العواصف الترابية) بواقع 30 يوما خلال 25 عاما، وفي المرتبة الثالثة في عدد حالات (الغبار العالق) حيث بلغ 167 يوما خلال الفترة ذاتها.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة القبس إن الطيران السعودي شهد حدثاً تاريخياً، حيث أطلقت شركة أديل، الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية، رحلات داخلية جديدة، من الرياض إلى جدة، وبالعكس، بطاقم نسائي كامل، غالبيته من السعوديات.

وغرّدت الشركة: «طيران أديل ينفرد بتشغيل أول رحلة في سماء المملكة، بطاقم نسائي بالكامل، من الكابينة حتى طاقم الضيافة، غالبيته سعوديات، وذلك على متن أحدث طائراتنا من طراز A320، التي حلقت بالرحلة رقم 117 من الرياض إلى جدة».

أشارت صحيفة الراي إلى إعلان القوات المسلحة الأردنية اليوم، مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سورية.

أفادت صحيفة الجريدة بأن القوى التغييرية في لبنان أعلنت صراحة رفضها انتخاب نبيه بري مجدداً لمنصب رئيس المجلس، الذي يتولاه منذ عام 1992 لست دورات متتالية، كما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن بري لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة، بينما ترك زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هامشاً للمناورة بقوله إنه غير ملزم بانتخاب برّي.

هذه الأزمة السياسية التي تواجه المجلس النيابي مع انطلاقته سيكون لها آثار متعددة في المرحلة المقبلة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستنسحب على آلية تشكيل الحكومة وغيرها.

أوضحت صحيفة الأنباء ما ذكرته مصادر محلية في مدينة جنين ان اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي.

وقتل فتى فلسطيني على الاقل برصاص الاحتلال خلال اقتحامها جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى «استشهاد فتى في السابعة عشرة من عمره وإصابة شاب عمره 18 عاما بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين»، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان اسم الفتى أمجد الفايد.

أبرزت صحيفة القبس دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى ضرورة دعم القوى الناعمة للشعب الفلسطيني، كونها حافظة للذاكرة الفلسطينية ومعززة لشهادة صاحب الأرض، على ما يقترفه المحتل من اعتداءات وانتهاكات بحقه.

وشدد الغانم على ضرورة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية كشرط استراتيجي وحيد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وانهاء حالة التشرذم والتشظي السياسي. جاء ذلك في كلمة للغانم أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

قالت صحيفة الأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، دعا السويد إلى «إنهاء دعمها السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية وتسليمها أسلحة». وأجرى مكالمات هاتفية مع رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيسو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ هي الأولى منذ بدء الأزمة المفتوحة بين أنقرة وكل من السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الحلف الأطلسي لمواجهة التمدد الروسي إثر غزو أوكرانيا.

ذكرت صحيفة الوطن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور سلطنة عمان الإثنين بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، في ثاني محطة عربية له منذ توليه مهامه.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" السبت أن رئيسي سيزور مسقط "على رأس وفد رفيع المستوى لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية".

دوليا، ركزت صحيفة الوطن على إعلان منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه حتى أمس السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس، مضيفة أنها ستقدم مزيداً من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جدرى القرود.

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية لرويترز إن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

أوضحت صحيفة الراي تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، من أن تفشي مرض جدري القردة هو أمر «يجب أن يكون مصدر قلق للجميع»، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأميركيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحافيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأميركية متجها إلى اليابان «نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله».

وقالت صحيفة الوطن إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتوجه اليوم الأحد إلى اليابان، المحطة الثانية من رحلته الهادفة إلى تعزيز الريادة الأميركية في آسيا بمواجهة صعود نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

ويغادر بايدن كوريا الجنوبية، حيث أجرى سلسلة اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثًا يون سوك-يول ناقشا خلالها مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ذكرت صحيفة القبس أن مدينة شنغهاي الصينية أعادت جزئيا تشغيل شبكة النقل العام اليوم، في مؤشر على رفع تدريجي لتدابير إغلاق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين. وفرض إغلاق كامل تقريبا في أكبر مدينة صينية منذ بريل، عندما تحوّلت إلى بؤرة أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدايات الوباء.



أفادت صحيفة الأنباء بأن العاصفة التي ضربت ألمانيا أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة نحو 60 شخصا بجروح، كما تسببت بأضرار جسيمة، لاسيما في غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.



وقالت صحيفة الأنباء إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعتبر أن أي بديل من ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمنزلة «تسوية» مع روسيا، في رده على مشروع «المنظمة السياسية الأوروبية» الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا «لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات».