شاهد.. احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي قبل 4 جولات

احتفل فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، عقب مباراة ميتز التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب “بارك دي برانس” في ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو وصور لاحتفالات اللاعبين بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي 2021 - 2025.

وكان فريق باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وميتز:

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ميتز بخماسية نظيفة، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للعملاق الباريسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 25، ثم عاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وعزز نيمار دا سيلفا تقدم باريس سان جيرمان بهدف ثالث في الدقيقة 32.

واصل كيليان مبابي تألقه بتسجيل هدف باريس سان جيرمان الرابع في الدقيقة 50، ثم اختتم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق 16 نقطة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد عند النقطة 31 في المركز الـ 19 وقبل الأخير، ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

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