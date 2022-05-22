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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية في تنفيذ أعمال توسعة بالطريق الدائري

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى بالمناطق المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية، والقيام بأعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة، مما يستلزم استمرار الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه.

وذلك لمدة (10 أيام)، إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح يوم الأحد الموافق 22/5/2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 .. على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب.
- الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى وإلى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم.
- الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية كثافات مرورية حركة المرور الأعمال الخاصة طريق الأوتوستراد

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