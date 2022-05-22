البابا تواضروس الثاني يشكر السيسي لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط

أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد عن شكرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط من مختلف الدول.



وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها اليوم الأحد إنه "كان لهذا اللقاء صدى واسع ومفرح لدى جميع الوفود وممثلي الكنائس وأيضًا في بلادهم".



وأضافت الكنيسة في بيانها "كما نتقدم بخالص الشكر لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ونخص وزارة الخارجية لدورها الكبير في تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة في انعقاد الجمعية العامة".



ووجهت الكنيسة الشكر كذلك لمحافظة البحيرة وشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي والعلاقات العامة بمطار القاهرة وكل العاملين بالمطار وبالصالة الخاصة بكبار الزوار، والذين قاموا بجهد كبير من أجل تسهيل جميع إجراءات الوصول والعودة، ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بتأمين هذا الحدث الكبير .



وقال البيان "نشكر الله أن هذه الجمعية العامة ولأول مرة يتم انعقادها داخل مصر والتي أشاد جميع الوفود من مختلف الدول بحفاوة الاستقبال من بداية وصولهم وحتى مغادرتهم مصر، وكذلك مستوى التنظيم الرائع الذي لهذا الحدث الكبير الذي يليق بمصرنا الحبيبة، حيث أعرب جميع المشاركين من مختلف الدول عن فرحتهم بوجودهم في مصر".