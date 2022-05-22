بـ5.9 مليار دولار.. برلمانى: الاستقرار السياسى قفز بمصر للصدارة الإفريقية بالاستثمار الأجنبى

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل اول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن وجود مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020/2021، دليل قاطع على الاستقرار السياسى والنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى

وأشار " عبد الحميد " فى بيان اصدره اليوم، إلى أن هذا المركز الذي حققته مصر جاء بعد أن بلغت الاستثمارات الاجنبية فى مصر 5.9 مليار دولار وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.

وقال إن مصر حققت نجاحات كبيرة فى تحسين بيئة الأعمال والاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه تم أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل مشيراً الى أن مصر نجحت المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة سياسياً واقتصادياً.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت فى تقرير لها أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا؛ فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في الربع الأول من عام 2021/2022 بنسبة 4٪ ، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28٪، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح التقرير، أن المملكة المتحدة تمثل 34٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تليها الولايات المتحدة.