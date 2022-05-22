طلاب جامعة مصر الدولية يطلقون حملة توعية بمرض الاضطراب ثنائي القطب

أطلق طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية حملة بعنوان SideBiSide عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، تهدف للتوعية بأبعاد وخطورة التأخر في التعامل مع مرض الـ bipolar disorder كما تهدف الحملة إلي تصحيح المفاهيم الخطأ عن المرض باعتباره مجرد تقلبات مزاجية.

أطلق كل من هايا عمرو، سهيلة خالد، جنة ياسر، نوران محمد، أروى خالد، ندى أمام، حسن خالد، عمر كريم، وفرح يوسف حملة توعية عن الـ bipolar disorder أو الاضطراب ثنائي القطب، لأن الكثير من الناس لا يستطيعون فهم المرض، والتعامل مع المرضى.

بدأت حملة SideBiSide عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك و أنستجرام، بغرض التوعية بخطورة إهمال هذا المرض، وتصحيح المفاهيم لدى الناس عن الـ bipolar disorder او أضطراب ثنائي القطب، لأنه أصبح منتشراً بنسبة كبيرة في مصر، وعلى مستوى العالم، ويحتاج فيه المريض إلى دعم نفسي، مبني على فهمه، وكيفية التعامل معه.

ويعيش المريض حلقتين، الأولى هي الهوس الخفيف، ويستمر لمده ٤ أيام، والهوس الشديد ويستمر لمدة ٧ أيام وينتقل المريض بعدها إلى الاكتئاب وهي المدة الأطول.

ووضع مؤسسو الحملة خطة لشرح المرض وأبعاده وخطورته بشكل مبسط، لتشجيع كل من يلحظ أعراض هذا الاضطراب على الذهاب إلى طبيب نفسي، والتخلي عن الفكر الذي يتعامل مع العلاج النفسي على أنه وصمة عار، أيضا إتاحة الفرصة للتعرف عن طرق العلاج ووسائل السيطرة عليه.