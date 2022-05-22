عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| حيلة ذكية لإخفاء مؤشر الكتابة على واتساب.. وأسهل طريقة لربط الاسمارت واتش بالآيفون

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

حيلة ذكية تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة في واتساب
 

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أشهر تطبيقات الدردشة على الهواتف الذكية ويستخدمه مئات الملايين حول العالم، ويضم تطبيق المراسلة خاصية مفيدة تسمى "الكتابة"، والتي تظهر للطرف الآخر من الدردشة عندما تبدأ بالكتابة من خلال إشعار “يكتب الآن” أو Typing.

 

Moto G42.. الكشف عن مواصفات هاتف أندرويد المنتظر من موتورولا
 

تعمل شركة موتورولا Motorola، على تطوير هاتف أندرويد جديد سينطلق ضمن سلسلة G ذات الميزانية المحدودة، تطلق عليه اسم Moto G42، والذي سيتم طرحه بالأسواق كمنافس لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة.

 

آبل تواجه انتقادات واسعة بسبب عيب خطير في هواتف آيفون
 

تواجه آبل Apple بعض الانتقادات حاليا بسبب وجود خلل برمجي في هواتف آيفون IPhone وأدت هذه المشكلة إلى إلغاء تنشيط FaceTime و iMessage بالهواتف الذكية.

 

أسهل طريقة لـ ربط ساعة سمارت واتش بالآيفون
 

هل تريد معرفة طريقة ربط ساعة سمارت واتش بالآيفون؟ إذ يمكنك ربط وإقران الساعة الذكية بالهاتف بطريقة بسيطة في حال اتباع بعض الخطوات بصورة صحيحة، فبالإضافة إلى معرفة طريقة ربط ساعة سمارت واتش بالآيفون

 

تسريبات: هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحتفظ بمواصفات كاميرا شاومي 11 ألترا
 

كشفت أحدث التسريبات أن هاتف شاومي Xaiomi 12 Ultra سيحافظ على نفس مواصفات الكاميرا مع الإصدار السابق لهاتف Mi 11 Ultra.

 

ثمن آيفون 13 في الإمارات.. آخر إصدارات هواتف العملاق الأمريكي آبل

 

ثمن آيفون 13 في الامارات، آخر إصدارات هواتف العملاق الأمريكي آبل .. نالت تشكيلة iPhone 13 اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم، وذلك بفضل الميزات الرئيسية التي تقدمها شركة آبل لأحدث أجهزتها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف معا على مواصفات وثمن آيفون 13 في الامارات.

 

بعد اكتشاف قطعه الزوايا.. مورد شاشات آبل قد يخسر في طلب iPhone14
 

تقوم حاليا شركة تصنيع شاشات العرض الصينية Beijing Oriental Electronics (BOE)، بتغيير تصميم شاشة هاتف الفلاجشيب الحالي لآبل iPhone13، ما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة جدا لعرض هاتف iPhone 14 القادم.

 

سعر ومواصفات Poco M4 Pro.. هاتف أنيق من شاومي بإمكانيات رائدة

كشفت الكلامة التجارية بوكو التابعة لشركة شاومي، عن هاتفها الجديد Poco M4 Pro مؤخرا، والذي ينطلق بتصميم خارجي متألق، وشاشة متميزة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية وقدرات تصويرية متميزة.

 

بمعالجين معا.. جوجل تكشف عن سعات وتوافر ساعة Google Pixel الذكية

 

كشفت عملاقة التكنولوجيا جوجل Google، رسميا عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Pixel Watch، وذلك بعد شهور عديدة من التحمس وعلى أن يتم الإطلاق في آخر العام الجاري.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب WhatsApp هواتف آيفون صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

محمود الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| ثغرة خطيرة في تطبيق Gmail تسرق حسابات فيسبوك.. وأفضل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت

أخبار التكنولوجيا| تويتر تحظر حساب ترامب للمرة الثانية.. و8 نصائح مهمة تحمى أجهزة آيفون وأندرويد من الهاكرز

أخبار التكنولوجيا|تيك توك يستعد لدخول عالم الألعاب.. وتويتر يطلق سياسة جديدة لمحاربة المعلومات المضللة

أخبار التكنولوجيا.. لأول مرة ميتا تجني الإيرادات من تطبيق واتساب المجاني.. كوالكوم تعلن عن معالج الهواتف الرائدة Snapdragon 8+ Gen 1

ترشيحاتنا

البنك المركزي الليبي ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران

ماذا تقرأ بعد صلاة العصر؟.. اغتنم أفضل 6 سور أوصى بها النبي

الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس.. لماذا تراجع إنتاج مصر من الأسماك؟

بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحي بسبب جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

أحمد سعد خلال حفل السعودية: غلطت في الأغنية والجمهور قالها صح

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

حسين فهمي أبرزهم.. ماذا يفعل نجوم العالم العربى فى كان؟ صور

فيديو

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ