أخبار التكنولوجيا| حيلة ذكية لإخفاء مؤشر الكتابة على واتساب.. وأسهل طريقة لربط الاسمارت واتش بالآيفون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أشهر تطبيقات الدردشة على الهواتف الذكية ويستخدمه مئات الملايين حول العالم، ويضم تطبيق المراسلة خاصية مفيدة تسمى "الكتابة"، والتي تظهر للطرف الآخر من الدردشة عندما تبدأ بالكتابة من خلال إشعار “يكتب الآن” أو Typing.

Moto G42.. الكشف عن مواصفات هاتف أندرويد المنتظر من موتورولا



تعمل شركة موتورولا Motorola، على تطوير هاتف أندرويد جديد سينطلق ضمن سلسلة G ذات الميزانية المحدودة، تطلق عليه اسم Moto G42، والذي سيتم طرحه بالأسواق كمنافس لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة.

تواجه آبل Apple بعض الانتقادات حاليا بسبب وجود خلل برمجي في هواتف آيفون IPhone وأدت هذه المشكلة إلى إلغاء تنشيط FaceTime و iMessage بالهواتف الذكية.

هل تريد معرفة طريقة ربط ساعة سمارت واتش بالآيفون؟ إذ يمكنك ربط وإقران الساعة الذكية بالهاتف بطريقة بسيطة في حال اتباع بعض الخطوات بصورة صحيحة، فبالإضافة إلى معرفة طريقة ربط ساعة سمارت واتش بالآيفون

تسريبات: هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحتفظ بمواصفات كاميرا شاومي 11 ألترا



كشفت أحدث التسريبات أن هاتف شاومي Xaiomi 12 Ultra سيحافظ على نفس مواصفات الكاميرا مع الإصدار السابق لهاتف Mi 11 Ultra.

ثمن آيفون 13 في الامارات، آخر إصدارات هواتف العملاق الأمريكي آبل .. نالت تشكيلة iPhone 13 اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم، وذلك بفضل الميزات الرئيسية التي تقدمها شركة آبل لأحدث أجهزتها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف معا على مواصفات وثمن آيفون 13 في الامارات.

بعد اكتشاف قطعه الزوايا.. مورد شاشات آبل قد يخسر في طلب iPhone14



تقوم حاليا شركة تصنيع شاشات العرض الصينية Beijing Oriental Electronics (BOE)، بتغيير تصميم شاشة هاتف الفلاجشيب الحالي لآبل iPhone13، ما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة جدا لعرض هاتف iPhone 14 القادم.

سعر ومواصفات Poco M4 Pro.. هاتف أنيق من شاومي بإمكانيات رائدة

كشفت الكلامة التجارية بوكو التابعة لشركة شاومي، عن هاتفها الجديد Poco M4 Pro مؤخرا، والذي ينطلق بتصميم خارجي متألق، وشاشة متميزة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية وقدرات تصويرية متميزة.

بمعالجين معا.. جوجل تكشف عن سعات وتوافر ساعة Google Pixel الذكية

كشفت عملاقة التكنولوجيا جوجل Google، رسميا عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Pixel Watch، وذلك بعد شهور عديدة من التحمس وعلى أن يتم الإطلاق في آخر العام الجاري.