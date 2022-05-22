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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة العريش يتفقد سير امتحانات التعليم المدمج

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير امتحانات التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني، والتى انطلقت هذا الأسبوع.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عز الدين حسيني جاد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور هاني عبد الله، وكيل كلية العلوم الزراعية ومدير التعليم المدمج بالجامعة، وأمين كلية العلوم الزراعية البيئية.

 

حسن سير الامتحانات

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، خلال جولته أهمية تجهيز واستعدادات الكليات للامتحانات، وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب وحُسن سير أعمال الامتحانات.

وقال رئيس جامعة العريش إن الجامعة حريصة على توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات. 

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جامعة العريش امتحانات التعليم المدمج سير

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