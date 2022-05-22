بوابة العمرة المصرية تدرس مقترح صدى البلد بوضع تقييم لشركات السياحة

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، أن هناك رقما لتلقي شكاوى المعتمر عبر الرقم ١٩٦٥٤، تابع لوزارة السياحة والآثار ويتم البت في أي شكاوي ترد له.

وردا على اقتراح "صدى البلد" حول وجود تقييم عبر خاصية التقييم بعدد النجوم من قبل المواطنين على الخدمات المقدمة للشركات السياحية على بوابة العمرة المصرية، أفاد أنه سيتم وضع ذلك في الاعتبار كنقطة فنية تزيد من جودة الخدمات المقدمة على البوابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة شركات السياحة، لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة المنقضي، والذى جاء بعد توقف عامين بسبب الكورونا.

وأضاف أن الإطار الزمني ردا على الشكاوى سيكون خلال أسبوع من تاريخ الشكوى، ونسعي دائما لإزالة أي خلاف واسترجاع حقوق المواطن أو الشركة السياحية.