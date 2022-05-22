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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوابة العمرة المصرية تدرس مقترح صدى البلد بوضع تقييم لشركات السياحة

محرر صدى البلد في
محرر صدى البلد في مؤتمر غرفة شركات السياحة

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى  لبوابة العمرة المصرية، أن هناك رقما لتلقي شكاوى المعتمر عبر الرقم ١٩٦٥٤، تابع لوزارة السياحة والآثار ويتم البت في أي شكاوي ترد له.

 

وردا على اقتراح "صدى البلد" حول وجود تقييم عبر خاصية التقييم بعدد النجوم من قبل المواطنين على الخدمات المقدمة للشركات السياحية على بوابة العمرة المصرية، أفاد أنه سيتم وضع ذلك في الاعتبار كنقطة فنية تزيد من جودة الخدمات المقدمة على البوابة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة شركات السياحة،  لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة المنقضي، والذى جاء بعد توقف عامين بسبب الكورونا.

 

وأضاف أن الإطار الزمني ردا على الشكاوى سيكون خلال أسبوع من تاريخ الشكوى، ونسعي دائما لإزالة أي خلاف واسترجاع حقوق المواطن أو الشركة السياحية.

بوابة العمرة المصرية شركات السياحة بوابة العمرة وزارة السياحة مصر

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