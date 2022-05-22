نائب رئيس جامعة عين شمس: الجمهورية الجديدة تقبل الجميع.. والحوار الوطني يفوت الفرصة على المتربصين بالوطن.. وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ينقل مصر إلى الأمام

الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس:

الحوار الوطني فرصة لتبادل الرأي بين فئات الشعب لمناقشة القضايا المهمة

الحوار الوطني دليل احتضان الدولة لكافة التيارات السياسية للجميع

لا إقصاء لأحد شعار الجمهورية الجديدة ومصر تعيش أزهى عصور الحرية

تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي محور هام يجب أن تتضمنه أجندة الحوار الوطني

إقامة الحوار الوطني جاءت فى توقيت مناسب وخطوة هامة لاعلان الجمهورية الجديدة

جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني يشمل كافة القوى والأحزاب السياسية في الشارع المصري، بمثابة إحياء للمسار السياسي في الجمهورية الجديدة من أجل استكمال مسيرة البناء التي بدأت مع ثورة 30 يونيو 2013 .

وقد دعت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار حول مبادرة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وإطلاق "حوار وطني" مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية شخصيا، وهو ما يعتبر "نقلة نوعية، وإعلان مرحلة جديدة في المسار العام للدولة من أجل مصلحة البلاد تحت شعار

لا إقصاء لأحد شعار الجمهورية الجديدة وأن مصر تعيش أزهى عصور الحرية.

وتستعد جميع فئات الشعب المصري المختلفة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني وتقديم ورقة عمل مجمعة تتضمن عددًا من المحاور والمقترحات التي تعالج القضايا الشائكة الموجودة في المجتمع المصري وتدفع المسار السياسي في البلاد.

الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، أكد أن الحوار الوطني فرصة لتبادل الرأي عبر النقاش المفتوح بين التيارات السياسية المختلفة.

وأضاف تمراز في حوار لموقع صدى البلد أن المصريين يعيشون حالة من الاصطفاف الوطنى، وأن الحوار الوطنى يجمع كل القوى الشبابية والسياسية والحزبية، بما يعكس دعم المسار السياسي في ظل الجمهورية الجديدة وإلى نص الحوار. …

الحوار الوطني كيف تراه وما مدي انعكاساتها السياسية ؟



الحوار الوطني الذى وجه بإقامته الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، فرصة لتبادل الرأي عبر النقاش المفتوح والموضوعي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشَعب وفصائله وأحزابه وصولا إلى نقاط حلول سلمية و تأكيدا أن مصر تتسع للجميع وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن مؤكدا أن مصر بعد أن عبرت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها في حالة استثنائية ، فإن الدعوة لإقامة الحوار الوطني الآن جاءت فى توقيت مناسب وخطوة هامة علي طريق تدشين الجمهورية الجديدة تقبل الجميع.

كيف ترى ردود الفعل حول دعوة الرئيس بإجراء حوار وطني؟

يعيش المصريين حالة من الاصطفاف الوطنى التى تتمثل فى حوار وطنى يجمع كل القوى الشبابية والسياسية والحزبية وهي خطوة فى اتجاه اهتمام الدولة بالحياة السياسية وجمع كل طوائفه السياسية .

وكيف رأيتم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي؟

أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خطوة رائعة للإفراج عن المبحوسيين موضحا أن القرار ينقل مصر إلى الأمام ويؤكد أنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل أبنائها وياتي ذلك إلى جانب دعوة الرئيس السيسي لإطلاق حوار وطني شامل ما يتناسب مع توجهات الدولة في الإعلاء من قيمة الحوار المجتمعي وإشراك مكونات المجتمع في بناء مجتمع جديد يقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.

ما هي رؤيتكم للحوار الوطني.. وما أبرز مقترحاتكم للبنود التي يجب أن يشملها ؟

من الضروي مناقشة عدة محاور منها التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي والاهتمام بالبحث العلمي وتطبيقه والصحي والإقتصادي والاجتماعي والثقافي واتساع جميع طوائف الشعب في تلك الحوار الوطني الذي يعد خطوة حقيقة لبناء جمهورية جديدة .

وكيف يمكن أن يسهم الحوار المجتمعي في إصلاح التعليم ؟



يشهد التعليم قطاع التعليم في مصر انجازات غير مبسوقة واهتمام بالغ من الدولة المصرية سوء في التعليم العالي او ما قبل الجامعي ذلك نري في مصر جامعات عالمية علي ارض مصرية بالاضافة الي انشاء جامعات تكنولوجية واهلية بجانب تطوير هائل بالتعليم الفني في مصر من حيث انشاء مدارس تطبيقة و تطوير التعليم المصرى هو ركيزة اساسية فى نهضة المجتمع وتقدمه فإن ذلك يكون من خلال الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانيات المادية والمعنوية وتوظيفها فى مجال التعليم وتبنى السياسات التعليمية القائمة على مبادئ واضحة ومحددة واقعية وعملية والاهتمام بمختلف أنواع التعليم وبجميع مراحله ونظمه مع التوسع فى التعليم الفنى والمهنى، على وجه الخصوص وربطه بالمؤسسات الإنتاجية والخدمية والإفادة من تجارب وخبرات المجتمعات الأخرى مع الحفاظ على خصوصيات الثقافة القومية والمقومات الذاتية للأمة المصرية والنظر إلى التعليم على أنه يشكل هدف قومي والمشاركة الفعالة فى تحديث المجتمع وتقدمه وفق المصلحة العليا للوطن

الحوار الوطني ليحقق أهدافه علي أرض الواقع ماذا يتطلب؟



اكتشاف المسارات السليمة نحو تحقيق نتائج إيجابية في شتى القضايا والتصدي بشكل متوافق للأزمات الداخلية والخارجية وإجراء مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتدشين الجمهورية الجديدة بنظام ديمقراطي سليم و إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية لتكون ركيزة قوية ومتطورة للجمهورية الجديدة التي ننشدها.