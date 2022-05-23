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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المخاطر الصحية لاضطرابات الأكل

فقدان الشهية
فقدان الشهية

تعد أكثر أشكال اضطرابات الأكل شيوعًا  هي فقدان الشهية العصبي ، والشره المرضي العصبي ، واضطراب الأكل بنهم. غالبًا ما تتطور اضطرابات الأكل في سن المراهقة والشباب ، على الرغم من أنها يمكن أن تتطور في أعمار أخرى أيضًا. يمكن أن يصاب المرء باضطراب في الأكل مع هوس بشكل الجسم والطعام ، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات الشديدة إلى عواقب صحية وحتى الموت إذا تُرك دون علاج  .

 

1. السمنة


تعد السمنة هي زيادة الدهون في الجسم ، والتي عادة ما تنتج عن التأثيرات السلوكية والجينية والأيضية والهرمونية على وزن الجسم ، والسبب الرئيسي هو تناول السعرات الحرارية. أي أن تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق في النشاط اليومي وممارسة الرياضة يؤدي إلى السمنة .

اضطراب الأكل بنهم هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة ، حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل هذا أن يكونوا أكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية المرتبطة بزيادة الوزن ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 أيضًا 

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2. سوء التغذية


الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي هم معرضون لخطر سوء التغذية وفقدان الوزن الشديد . يمكن أن يحدث هذا أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام 


3. الاكتئاب


تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل ، ولكن هناك أيضًا أدلة على أن اضطرابات الأكل يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب. يمكن أن يسبب نقص الوزن الشديد وسوء التغذية (فقدان الشهية) تغيرات فسيولوجية لدى الشخص. يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الأكل بنهم من زيادة الوزن بشكل متكرر ، مما يتسبب في إصابتهم بالاكتئاب المزمن بسبب مظهرهم في حين أن علاج الاكتئاب يمكن أن يكون سهلاً بشكل فعال 

 

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