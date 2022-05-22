الكلاب تهاجم المارة.. أهالي حدائق الأهرام للمسئولين: أنقذونا

اشتكى سكان حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال أحد الأهالي في الرسالة: "يوجد ظاهرة بحدائق الاهرام حاليا وهي انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة بأعداد كبيرة لدرجه تزعج السكان وترعبهم بالإضافة الي كثرة مهاجمتهم للقطط واكلها او قتل بعضهم نتيجة مهاجمة البعض الآخر المطلوب القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلًا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة".



وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ومحافظ الجيزة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر واثناء الذهاب الى صلاة الفجر قائلا: أنقذونا.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.