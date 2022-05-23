شيني تدرس عرضا بشأن استغلال مصنع البورسلين

أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، موافقتها على دراسة العرض المقدم من شركة بليزا.

وقالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شيني"، إن مجلس إدارتها عرض "بليزا" بشأن استغلال مصنع البورسلين أدوات المائدة.

شيني تتحول للخسارة

يشار إلى أن العامة لمنتجات الخزف والصيني، سجلت خسائر بقيمة 54.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2022، مقابل أرباحاً بلغت 8.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 154.3 مليون جنيه، مقابل 173.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى تقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات.

تأسيس شركة شيني

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الادوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص