محمد جمال: الفريق التجهيزي بالزمالك يؤهل الناشئين للانضمام للقطاعات

قال محمد جمال المدير الفني للفريق التجهيزي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن الفترة التي يقضيها اللاعبون قبل الانضمام إلى فرق القطاع المختلفة بالقلعة البيضاء تتراوح من شهر إلى 5 أشهر.

وأكد جمال أن منذ إنشاء الفرق التجهيزية لقطاع الناشئين وتحديدا منذ ثلاث سنوات، وهي تحقق نجاحا كبيرا وكداعم شرعي لجميع الفرق الأساسية بنادي الزمالك.

وأضاف جمال أن اختيار أفضل العناصر يتم من خلال العمل على كافة المراحل العمرية والتي تتكون داخل الفرق التجهيزي بداية من مواليد ٢٠٠١ حتي ٢٠٠٨ ، وفقا للجوانب الفنية والخططية وكيفية توظيف اللاعبين داخل الملعب، والعمل على رفع معدل اللياقة البدنية لديهم.

وأوضح أن الفريق التجهيزي أصبح قبلة لكل موهوب لكي يعبر من خلاله لتحقيق حلمه بإرتداء قميص نادي الزمالك، في حالة إثبات جدارته بأن يتواجد داخل الفريق الأساسي للقطاع لنفس مرحلته السنية.

وأشار إلى أن الفريق التجهيزي يعد طفرة حقيقية لما يقدمه من محاولة للوصول للمواهب المفقودة والحفاظ عليها.

واختتم تصريحاته قائلا إن هناك إمداد مستمر على مدار موسمين حتى الآن لفرق القطاع المختلفة بالنادي.

وتبلغ قيمة رسوم الاشتراك في الفرق التجهيزية لنادي الزمالك 300 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية و500 جنيه للجمهور.

ويتكون الجهاز الفني للفريق التجهيزي من، محمد جمال مديرا فنيا، يعاونه كل من أشرف يوسف وعمر منيع.