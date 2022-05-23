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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدى البلد داخل مشروع وظيفتك جنب بيتك لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

مصنع وظيفتك جنب بيتك
مصنع وظيفتك جنب بيتك

تعد مبادرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك" أحد أهم المشروعات التي أطلقتها محافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة بالتنسيق مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة من خلال إنشاء عدد من مصانع الملابس الجاهزة التى ساهمت في نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

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وأجرى موقع صدى البلد الإخبارى جولة تفقدية داخل المشروع الذى تعتمد فكرته على قيام المحافظة بتوفير أراض من أملاك الدولة وبناء المصانع عليها، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة، مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.

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وقد تم تنفيذ المشروع عام 2016، وتم من خلاله تشغيل 12 مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية كمرحلة أولى، وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، ما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب بالقرى بالقرب من محل اقامتهم و تحسين المستوى المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التى تنفذها الدولة والحد من ظاهرة شباب القرية للمدينة.
من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أن مشروع "وظيفتك" جنب بيتك يأتى في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وحل مشكلة البطالة وخاصة فى القرى وتم اطلاقه بالتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وتم إنشاء 12 مصنعا للملابس الجاهزة في ١١ وحدة قروية ، مضيفا ان القرى التى شملها المشروع هى: كفر على شرف الدين والمنشأة الكبرى بكفرشكر طحلة ببنها وأكياد دجوى وميت كنانة وبلتان ومشتهر بطوخ و جزيرة النجدي وبلقس بقليوب و كفرعبيان وعرب العليقات بالخانكة وساهم المشروع فى توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واشار محافظ القليوبية الى أن المحافظة قامت بتوفير قطع أراض أملاك دولة وبناء المصانع عليها بمساحات تبدأ من 800 إلى 1400 متر بالتنسيق مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وطرحها للإيجار للشباب للتشغيل والإدارة مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% لخلق فرص عمل مستدامة داخل القرى بالمحافظة .
وأضاف محافظ القليوبية أنه يتم توفير كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية للمشروع من خلال اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات كما يتم الاستماع الى مشاكل الشباب اصحاب المصانع بصفة دورية لحلها تيسيرا عليهم.

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القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة القليوبية توفير فرص عمل البنك المركزي

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صدى البلد داخل مشروع وظيفتك جنب بيتك لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

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