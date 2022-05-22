أحزان تطارد أسرة الطفل حاتم فادي.. ضحية الغرق بحمام السباحة بطنطا.. صور

شهدت قرية منشية جنزور التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه أسر وعائلات الطفل "حاتم فادي زين الدين " والمعروف إعلاميا بعصفور الجنه عقب وفاته غرقا في مياه حمام السباحة بنادي سبورتنج كاسل وهو ما أثار حفيظة الأسرة ودفعهم للمطالبة بالقصاص قانونيا للحياة إبنهم غدرا اثناء تلقيه فترة التدريبات الخاصه به وسط غياب الرقابة من مسئولي ومنقذي وغطاسي حمام السباحة المنكوب .



في المقابل أكدت جدة الطفل والتي اتشحت سواد علي فراق طفلها بقولها"ام حفيدي انهارت تماما فور علمها بوفاته أثناء تواجدها داخل نادي سبورتنج ومقدرتش تشوف ابنها وهو نائم علي بطنه ووجه أسفل مياه السباحة وحسبنا الله ونعم الوكيل" .

وتابعت جده الطفل بقولها "ربنا ينتقم من الظلمة مسئولي النادي كونهم تجاهلوا ارتكابهم تلك الجريمة وسط غياب المدربين ومسئولي حمام السباحة وفعلا مش هتننازل عن حقوق حفيدها فلذه كبدي في الجنة ونعيمها يارب العالمين وربنا يصبرنا علي فراقه" .



في المقابل طالب والد الطفل الضحية كافة جهات التحقيق بالقضاء والنيابة العامة بالقصاص للحياه إبنه لافتا بقوله"احنا بمدفع فلوس في الأندية الخاصة عشان تؤهلهم مش عشان تكون سبب في القضاء على حياتهم ".

كما اختتم والد الطفل بقوله" فين مسئولي حمام السباحة والمدربين وأعضاء مجلس إدارة النادي اللي تسببوا في الإهمال وقتل ابننا داخل حمام السباحة وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تلاعب في ضياع حق ابني ومش هنسيبه باذن الله طول ما فيا الروح " .

في المقابل أعطيرئيس نيابة مركز طنطا اليوم توجيهاته قرار بحبس منقذ شركة بلاتنيوم المستأجرة حمام السباحه في واقعة غرق الطفل بنادي خاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وكانت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان طنطا قررت ضبط وإحضار منقذ حمام السباحة لأخذ أقواله في واقعة غرق الطفل حاتم زين الدين يبلغ من العمر 10 سنوات والمعروف إعلاميا بـ "ضحية حمام السباحة" والذي لقى مصرعه داخل حمام سباحة نادي سبورتنج كاسل بطنطا.

كما قررت جهات التحقيق غلق حمام السباحة بعد قيام الأجهزة المعنية بإجراء المعاينة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث بعد تفريغها لفحصها والاستماع إلى أقوال شهود العيان وسرعة إجراء تحريات البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات وفاه الطفل.

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