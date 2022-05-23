سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 23-5-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك ما يلي:

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.86 جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( الأهلي المتحد، مصر، الأهلى، فيصل الاسلامي) نحو 4.86جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي،التجارى الدولي CIB) 4.85 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية نحو 4.84 جنيه للشراء و 4.88 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الإمارات دبى الوطني،قناة السويس،مصرف أبوظبي الإسلامي،) نحو 4.83 جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول 4.82جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني نحو 4.81جنيه للشراء و4.88جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى التنمية الصناعية نحو 4.80جنيه للشراء و4.88جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.78جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.75جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 4.74جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.73جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (الكويت الوطني،العقارى المصري العربي) 4.73جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.71جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.70جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.

