بعد نجاح المرحلة الأولى للجامعات التكنولوجية جهود كبرى وترك سريع لاستكمال الثانية.. والتعليم العالي: هناك العديد من الشراكات التي تجريها مع المناظرة لها في الخارج.. الطلاب: التخصصات الجديدة تجذبنا



التعليم العالي:

هناك العديد من الشراكات التي تجريها الجامعات التكنولوجية مع المناظرة لها في الخارج

تجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والورش

الجامعات التكنولوجية تعد تطوير كبير وتحديث في مسارات التعليم العالي في مصر

التواصل مع رجال الصناعة أمر هام لتفعيل آليات التعاون من خلال التعليم التكنولوجي

الطلاب: التخصصات الجديدة بالجامعات التكنولوجية تجذبنا للالتحاق بها

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقق المزيد من النجاح بالجامعات التكنولوجية بالمرحلة الأولى لها ، لذا تستكمل ما بدأته بالمرحلة الثانية التي ستنتهي نع عدد من الجامعات بها قبل بداية العام الدراسي القادم .

وقد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية في المرحلتين الأولى والثانية، هي تعد تطوير كبير وتحديث في مسارات التعليم العالي في مصر، واحد أهدافها هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا بهدف الالتحاق بسوق العمل.



واوضح أن هنام العديد من الشراكات التي تجريها الجامعات التكنولوجية مع الجامعات المناظرة لها في الخارج، مشيرا إلى أن التدريب العملي في المصانع والشركات داخل المجتمع المحلي المحيط لهذه الجامعات، تؤهل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن عاشور ،نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن التواصل مع رجال الصناعة أمر هام، لتفعيل آليات التعاون من خلال التعليم التكنولوجي؛ بهدف تطوير تكنولوجيا الصناعة، وتوطين الصناعة المحلية، مشير إلى أن الهدف من التعليم التكنولوجي هو إعداد خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى مجال التصنيع، فضلاً عن دمجه فى الصناعة.



وأضاف عاشور أن هناك ضرورة كبرى لتحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين، وتطوير البرامج الدراسية، ودعم الشراكة مع المجتمع الصناعى، خاصة الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وسوف تبدأ الدراسة فى بعض هذه الجامعات سبتمبر القادم.



بينما قد قال الدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة ستُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل.



وأضاف " الحيوي" أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني، موضحًا أنها تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.



بينما أشار الطالب س . م طالبة بأحد الجامعات التكنولوجية، إنه كان من المحظوظين الذين حظوا بفرصة الدخول بالفرقة الأولى بالجامعة حين تم افتتاحها، مشيرا إلى أن ما جذبه هو ما بها من تخصصات جديدة وفريدة في مصر.



وقد قال الطالب م . أ متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إن تدريب الطلاب مع الدراسة بالجامعات التكنولوجية يعطي دفعة كبيرة لهم للتقدم والتأهل لسوق العمل، الأمر الذي يجعلهم يتواصلوا مع المجتمع الصناعي بشكل مباشر دون أن يكون هناك عقبات للوصول له.

وكانت قد استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول منشآت وتجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة ، والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية.



وأوضحت حجم الإنجازات الإنشائية والبرامج الاكاديمية بالجامعات التكنولوجية الجديدة بالمرحلة الثانية وتشمل:



- جامعة الغربية التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 10000م2 بقيمة تقديرية 251.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 89%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).



- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 49.657 م2 بقيمة تقديرية 459.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 70%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

- جامعة برج العرب التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 42000م2 بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 94%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية - تكنولوجيا السكك الحديد).

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 70.140 م2، بقيمة تقديرية 570 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 73.3%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: وتبلغ مساحة المشروع 65.100 م2، بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 80%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 130.368م2، بقيمة تقديرية 543 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 83%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).

وأشارت إلى أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.