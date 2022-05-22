عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح يوسف يوضح تفاصيل قرار تعليق الضريبة على المعدات الصناعية

صدى البلد

قال المستشار صلاح يوسف رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون ٣ لسنة ٢٢ ينص على تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات  المستخدمة في الأداء الصناعي .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث، أنه كان يتم تحصيل ٥% ضرائب على الآلات والمعدات القادمة من الخارج للمصانع والقرار الوزاري نظم العملية وتسهيل المستندات للإفراج عن الآلات من الجمرك المختص والقرار قال انه ستعلق الضريبة ال ٥% الي أن يقدم المنتج الصناعي ما يثبت ان نشاطه صناعي.  
 

وأضاف أن المنتج إذا قدم جواب للجمرك معتمد من الجهة المانحة للترخيص بأن نشاطه نشاط صناعي على ذلك تعلق الضريبة .

وأوضح أنه اذا كانت الآلات للانتاج الخدمي  سيتم تحصيل الضريبة عليها، وهذا القرار هدفه التيسير على المنتج الصناعي وتشجيع على الإنتاج والاستثمار .

مصلحة الضرائب - The Father رئيس مصلحة الضرائب تحصيل الضريبة أداء الضريبة برنامج حضرة المواطن الجمرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

ترشيحاتنا

الحكم في قضية رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر.. غدا

شكري يتوجه إلى دافوس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي

مبروك عطية يقدم دليلا جديدا عن وجود الإنترنت والفيسبوك في القرآن| فيديو

بايدن يستثني تايوان من اتفاقية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ

طالب مصري يفوز بالمركز الرابع عالميا ويبتكر مادة تطهر المياه من التلوث

أضرار النوم تحت المروحة مباشرة.. أبرزها الشخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ