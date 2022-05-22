صلاح يوسف يوضح تفاصيل قرار تعليق الضريبة على المعدات الصناعية

قال المستشار صلاح يوسف رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون ٣ لسنة ٢٢ ينص على تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الأداء الصناعي .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث، أنه كان يتم تحصيل ٥% ضرائب على الآلات والمعدات القادمة من الخارج للمصانع والقرار الوزاري نظم العملية وتسهيل المستندات للإفراج عن الآلات من الجمرك المختص والقرار قال انه ستعلق الضريبة ال ٥% الي أن يقدم المنتج الصناعي ما يثبت ان نشاطه صناعي.



وأضاف أن المنتج إذا قدم جواب للجمرك معتمد من الجهة المانحة للترخيص بأن نشاطه نشاط صناعي على ذلك تعلق الضريبة .

وأوضح أنه اذا كانت الآلات للانتاج الخدمي سيتم تحصيل الضريبة عليها، وهذا القرار هدفه التيسير على المنتج الصناعي وتشجيع على الإنتاج والاستثمار .