رئيس جهاز حدائق أكتوبر: حل مشكلة الكلاب الضالة دون تسميم خلال شهر

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق اكتوبر، أنهم يتعاملون سريعا مع استغاثة الأهالي في المدينة من الكلاب المسعورة.

وأضاف محمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جهاز المدينة والطب البيطري لا يستخدم السم لعلاج الأمر، بل أنهم يقومون باصطياد الكلاب بمرافقة لجان الرفق الحيوان ونقلهم لأماكن أخرى تناسب بيئتهم.

ووعد محمد مصطفى، بحل المشكلة قريبا وطمأنة السكان، قائلا: “لا نسمح بوجود كلاب تعض السكان في مدننا الجديدة وسنحل مشكلة الكلاب فى حدائق أكتوبر خلال أقل من شهر وستقل الأعداد في المكان بصورة كبيرة وسنكرر التجربة في كل أنحاء المدينة”.