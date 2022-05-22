عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: حل مشكلة الكلاب الضالة دون تسميم خلال شهر

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق اكتوبر، أنهم يتعاملون سريعا مع استغاثة الأهالي في المدينة من الكلاب المسعورة.

وأضاف محمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جهاز المدينة والطب البيطري لا يستخدم السم لعلاج الأمر، بل أنهم يقومون باصطياد الكلاب بمرافقة لجان الرفق الحيوان ونقلهم لأماكن أخرى تناسب بيئتهم.

ووعد محمد مصطفى، بحل المشكلة قريبا وطمأنة السكان، قائلا: “لا نسمح بوجود كلاب تعض السكان في مدننا الجديدة وسنحل مشكلة الكلاب فى حدائق أكتوبر خلال أقل من شهر وستقل الأعداد في المكان بصورة كبيرة وسنكرر التجربة في كل أنحاء المدينة”.

الكلاب الضالة الجمعيات الأهلية الطب البيطري حدائق أكتوبر رمضان المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

ترشيحاتنا

تقارير: محمد النني يقترب من تجديد عقده مع أرسنال.. تفاصيل

الحكم في قضية رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر.. غدا

شكري يتوجه إلى دافوس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي

مبروك عطية يقدم دليلا جديدا عن وجود الإنترنت والفيسبوك في القرآن| فيديو

بايدن يستثني تايوان من اتفاقية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ

طالب مصري يفوز بالمركز الرابع عالميا ويبتكر مادة تطهر المياه من التلوث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ