خبيرة بحقوق الحيوان: لا يوجد سعار ثابت للكلاب في حدائق أكتوبر.. فيديو

التطعيم يقي 100%

أكدت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن مصر آمنة من سعار الكلاب والتطعيم أساسي للحماية من السعار، قائلة إنه لا يوجد سُعار ثابت في حدائق أكتوبر.

وأوضحت دينا ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الأطفال صغار السن هم الأكثر عرضة للإصابة من الكلاب بسبب تصرفات أو سلوك غير سليم مع عدم وجود توعية، ويوجد مشكلة في التعامل مع هذه القضية فى مصر.

وتابعت: "التطعيم أساسي ويقي 100% من السعار بمجرد التطعيم زي التطعيمات للبشر ولازم يكون فى توعية من وزارة الصحة في حالة العقر".