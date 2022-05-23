طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان الرياضيات

يتوافد طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة الموجودة على مستوى الجمهورية ، لأداء الامتحان في مادة “الرياضيات”.

يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي ، أداء الجزء الورقي في امتحان الرياضيات لمدة ساعة ، من 8 صباحا حتى 9 صباحا ، ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من الاسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30 % من إجمالي اسئلة الامتحان .

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الإلكتروني في امتحان الرياضيات لمدة ساعتان من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الاول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل نسبتها 70% من إجمالي اسئلة الامتحان.

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تعلن هذا العام بالدرجات.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية سوف تقوم بإرسال نتيجة تصحيح الأسئلة المقالية إلى الوزارة، بحيث تضيفها الوزارة على درجات الطلاب الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد، التي سيتم تصحيحها إلكترونيا، ليتم اعلان النتيجة كاملة في المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل بدء الامتحانات عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.

جداول امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتعثرين في اداء الامتحانات إلكترونيا (1)