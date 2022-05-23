طلاب أولى ثانوي يستكملون أسئلة امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت

دخل طلاب الصف الأول الثانوي، الآن، على منصة الامتحان إلكترونيا، عبر التابلت؛ لاستكمال باقي أسئلة امتحان الرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الآن، الجزء الالكتروني في امتحان الرياضيات، لمدة ساعتين من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا .

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل نسبتها 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد اللغة العربية ، والكيمياء ، والجغرافيا ، واللغة الأجنبية الثانية ، والتاريخ ، و اللغة الأجنبية الأولى ، والفيزياء ، والفلسفة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا أمس الامتحان في مواد "اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل ، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 التي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم : بلغت نسبة أداء امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" (في الفترة الصباحية) 99.76%، حيث حضر الامتحان 583 ألف و362 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 585 ألف و891 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2529 طالب/طالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفيزياء" (في الفترة الصباحية) 99.66%، حيث حضر الامتحان 394 ألف و840 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1449 طالب/طالبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى ان نسبة أداء امتحان "التاريخ" قد بلغت (في الفترة الصباحية) 99.47%، حيث حضر الامتحان 189 ألف و201 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1136 طالب/طالبة.