عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يستكملون أسئلة امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

دخل طلاب الصف الأول الثانوي، الآن، على منصة الامتحان إلكترونيا، عبر التابلت؛ لاستكمال باقي أسئلة امتحان الرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الآن، الجزء الالكتروني في امتحان الرياضيات،  لمدة ساعتين من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا .

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل نسبتها 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد اللغة العربية ، والكيمياء ، والجغرافيا ، واللغة الأجنبية الثانية ، والتاريخ ، و اللغة الأجنبية الأولى ، والفيزياء ، والفلسفة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا أمس الامتحان في مواد "اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل ، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 التي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم : بلغت نسبة أداء امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" (في الفترة الصباحية) 99.76%، حيث حضر الامتحان 583 ألف و362 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 585 ألف و891 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان  2529 طالب/طالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم :  بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفيزياء" (في الفترة الصباحية) 99.66%، حيث حضر الامتحان 394 ألف و840 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1449 طالب/طالبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى ان نسبة أداء امتحان "التاريخ" قد بلغت (في الفترة الصباحية) 99.47%، حيث حضر الامتحان 189 ألف و201 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1136 طالب/طالبة.

طلاب الصف الأول الثانوى الاول الثانوي الثانوي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

تراجع 1000 جنيه.. مصانع الحديد تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اليوم .. تفاصيل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

ترشيحاتنا

التخطيط: نستهدف زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان خلال 22/2023

13,9 ألف رسالة.. التنمية المحلية تتلقى شكاوى غلاء الأسعار عبر صوتك مسموع

حالة الطقس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

طلاب أولى ثانوي يستكملون أسئلة امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت

هل يجوز جمع وقصر الصلاة للمسافر مدة أسبوع ..الإفتاء تجيب

الصين: الإستراتيجية الأمريكية في آسيا مآلها الفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ