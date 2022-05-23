حبس عامل سرق سيارة مواطن في السيدة زينب

قررت جهات التحقيق، حبس، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة مواطن بمنطقة السيدة زينب وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم" وحال عودته فوجى بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام مفتاح السيارة الأصلي ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

