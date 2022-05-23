حبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء في منشأة ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر في منطقة منشأة ناصر وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



و أحبط رجال المباحث اندلاع مشاجرة في منشأة ناصر، و تم ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (ثلاثة أشخاص) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد 5 سلاح أبيض)

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات بينهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.