أخبار الفن.. حالة وفاة و3 زيجات جديدة.. مرض ابن فنان شهير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن بوسي و حودة بندق و شافية بوذراع:

ظهرت منذ قليل، المطربة بوسي خلال إجراء جلسة تصوير لحفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.



توفيت اليوم الأحد الفنانة الجزائرية شافية بوذراع عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولي لحفل زفاف المطرب حودة بندق على شقيقة المغني إياد جيان.

كشف الفنان محمود الليثى، عن تطورات الحالة الصحية لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية .

احتفل الثنائي ترافيس باركر وكورتني كارداشيان بحفل زفافهما الرسمي اليوم في إيطاليا بحضور أسرتهما وأصدقاء العائلة وعلم رأسهم شقيقاتها كيم كارداشيان وكايلي وكيندل جينر.