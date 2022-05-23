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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حالة وفاة و3 زيجات جديدة.. مرض ابن فنان شهير

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن بوسي و حودة بندق و شافية بوذراع:

 

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

ظهرت منذ قليل، المطربة بوسي خلال إجراء جلسة تصوير لحفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.


وفاة الفنانة الجزائرية شافية بوذراع عن عمر يناهز92 عاما


توفيت اليوم الأحد الفنانة الجزائرية  شافية بوذراع عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.


الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولي لحفل زفاف المطرب حودة بندق على شقيقة المغني إياد جيان.

 

محمود الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان محمود الليثى، عن تطورات الحالة الصحية لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية .


أول صور من حفل زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر في إيطاليا.. شاهد

احتفل الثنائي ترافيس باركر وكورتني كارداشيان بحفل زفافهما الرسمي اليوم في إيطاليا بحضور أسرتهما وأصدقاء العائلة وعلم رأسهم شقيقاتها كيم كارداشيان وكايلي وكيندل جينر.

بوسي حوده بندق شافية بوذراع محمود الليثي المطرب حودة بندق

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