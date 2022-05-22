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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يختتم موسمه بالهزيمة أمام فياريال بثنائية في الليجا

فياريال
فياريال

خسر فريق برشلونة أمام ضيفه فياريال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني. 

ألفونسو بيدرازا كان البادئ بالتسجيل لـ فياريال في الدقيقة 41، أعقبه موي جوميز بالهدف الثاني في الدقيقة 55، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

انتصار فياريال رفع رصيدهم للنقطة 59 في المركز السابع ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل برشلونة

 

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: داني ألفيش - رونالد أراوخو - كليمون لينجليه - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي.

خط الهجوم: أداما تراوري - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج.

الدوري الإسباني برشلونة أوباميانج تشكيل برشلونة فياريال

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