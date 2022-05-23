خبير تكنولوجيا المعلومات : مسلسل الاختيار كشف عن كتائب الإخوان الإلكترونية ..فيديو

قال حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات إن الجماهير لاحظت وكشفت كتائب الإخوان الإلكترونية والتي تسعى دائما لتسميم الراي العام .

أضاف حسن حامد خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي في برنامج مساء دي أم سي ؛ أنه يتم شراء من قبل الإخوان أو الكتائب الإخوانية بعض الأفراد غير المصريين لصنع آراء مناهضة ضد السياسة العامة ويمكن قيادة هذه الحسابات وشرائها بتكلفة زهيدة جدا لأن الشخص الواحد باستطاعته عمل أكثر من 20 حساب على السوشيال ميديا .

أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن الألف شخص يساوي أكثر من 200,000 حساب على المواقع الإلكترونية وبذلك يتم توجيه مئات الآلاف من الحسابات وتعبئتها ضد سياسة أو مع سياسة معينه .

أشار حامد إلى أن يسهل معرفه ذلك من خلال الاطلاع على اسم الحساب فيظهر بلغه غير عربية وطريقه أخرى لكشف الكتائب الإخوانية؛ هو تكرار نفس البوست على صفحات مختلفة تهدف لحملة موجهة ضد نظام أو سياسة .