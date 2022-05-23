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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : الدوري العام يجب ألا يزيد علي 12 فريقا

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة الأسبق تغريدة جديده عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر .

جاءت التغريدة كالآتي: اذا كنا نرغب في تقدم #كرة_القدم  الدوري  العام يجب الا يزيد عن ١٢ فريقا فقط.

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وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نادي إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل 25 مايو الجاري، في منافسات الدوري المصري، إلا أن إدارة القلعة الحمراء طالبت بتأجيل المباراة من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما وافق عليه رابطة الأندية.

وقال أمان خلال تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور": "نلتزم التزامًا واضحًا مع قرارات رابطة الأندية وفي نفس الوقت الأهلي أمامه مهمة في بطولة إفريقيا، ومتفهمين وجهة نظر الأهلي في التأجيل، ولم يكن لدينا مانع".

وأتم: "نحن في الأساس شركة قومية وطنية، والأهلي نادي يمثل مصر وعلينا دعمه".

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 30 مايو الجاري في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني في بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي وايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة 14 من دوري we المصري، في الـ25 من شهر مايو الجاري.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الفريقين إلى 15 يونيو المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

ويأتي قرار تأجيل مباراة الأهلي أمام ايسترن كومباني، بسبب خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ30 من الشهر الجاري أمام الوداد المغربي.

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