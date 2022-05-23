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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ألواح جرانولا بزبدة الفول السوداني والعسل

صدى البلد

تعتبر الجرانولا وجبة خفيفة وصحية لمن يريدون إنقاص وزنهم أو الحفاظ على وزنهم الحالي، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية، وتحتوي على نسبة ضعيفة للغاية من الصوديوم والكوليسترول، وهما العنصران الأكثر تسبُبًا في زيادة الوزن والسمنة المفرطة.إليك وفقا لموقع هيلث المقادير وطريقة التحضير

سوف تحتاجين:


1 بياض بيضة
1/2 كوب عسل
12 كوب زبدة فول سوداني كريمية 
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
3 أكواب من دقيق الشوفان 
1/2 كوب زبدة مذابة
1/2 كوب زبيب

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خطوات تحضير الوصفة


1- يسخن الفرن إلى 350 درجة ، ثم قومي بتبطين صينية الخبز مقاس 9 × 13 بورق زبدة، بحيث يمتد على حواف الصينية.

2- اخلطي نصف كوب من دقيق الشوفان في محضر الطعام حتى يصبح ناعماً ثم ضعي الشوفان المطحون مع القرفة في وعاء وقلبي حتى يتجانس. 


3- اخفقي بياض البيض إما بالخلاط أو باليد بمضرب كهربائي ثم اخفقي معه العسل وزبدة الفول السوداني.


4- أضيفي خليط الشوفان والقرفة إلى بياض البيض والعسل وزبدة الفول السوداني ثم تُسكب الزبدة المذابة فوق كل شيء وتُقلب حتى تمتزج جيدًا ويقلب معها الزبيب.

5- وزعي المزيج في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة في طبقة متساوية.


6- ضعيها في الفرن في رف الفرن الأوسط واخبزيها لمدة 25 دقيقة، حتى يتحول لونها إلى البني. 


7- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد لمدة 5 دقائق، استخدم سكينًا حادًا للتقطيع إلى 12-16 بارًا من الجرانولا، ثم أعيديها إلى الفرن، وخففي الحرارة إلى 300 درجة واخبزيها لمدة 15 دقيقة أخرى، واخرجيها من الفرن لتبرد تماماً قبل الأكل حتى تكون مقرمشة ومتماسكة.

الألياف

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