الرئيس الأمريكي يعلن تسجيل أكبر خفض بعجز الموازنة في تاريخ بلاده

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، تسجيل أكبر انخفاض في العجز بالموازنة الامريكية في تاريخ بلاده.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "تحت حكم سلفي، زاد العجز في الموازنة كل عام تحت حكمه"، وذلك في إشارة إلى حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بايدن: "في العام الماضي، تم تخفيض العجز بمبلغ 350 مليار دولار. وفي هذا العام، نحن على الطريق الصحيح لخفض العجز الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار - وهو أكبر انخفاض في الديون على الإطلاق في التاريخ الأمريكي".

ومن ناحية أخرى، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن تايوان ليست من بين الحكومات التي وقعت على إطلاق الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ، وهو اتفاق تجاري يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع الاقتصادات الآسيوية الرئيسية.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين، عن قائمة الدول التي ستنضم إلى اتفاقية تجارية متوقعة بين الهند والمحيط الهادئ منذ فترة طويلة ، لكن تايوان لن تكون من بينها.

ويعتبر إدراج جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها تخصها، يثير غضب بكين - التي قالت إن الاتفاق الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة 'محكوم عليه بالفشل'.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الأحد إن “الحقائق ستثبت أن ما يسمى بـ ”استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ هي في الأساس استراتيجية لخلق انقسامات واستراتيجية للتحريض على المواجهة واستراتيجية لتدمير السلام".