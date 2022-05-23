وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة العالم للإسكواش والنهائى مصري رجال وسيدات..صبحي…ريادة عالمية لابطال مصر فى الاسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة العالم للإسكواش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 الي 22 مايو الجاري، على الملعب الزجاجي داخل المتحف القومي للحضارة، بحضور الدكتور عاصم خليفة، رئيس الإتحاد المصري للاسكواش، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، حسين اباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وماجد شريف،المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سوديك.

اعرب وزير الرياضة عن سعادته بوصول لاعبين مصريين للأدوار النهائية للبطولة، مؤكدًا ان اللاعبين المصريين مسيطرين وبقوة على الاسكواش، ومازالوا يكتبون اسمائهم في سماء الاسكواش العالمي.

مشيرًا أن المستوي الرائع الذي ظهر عليه خلال البطولة يدعو للفخر لكل اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة، وحافز لكل اللاعبين الصغار من أجل تحقيق المستحيل والوصول لأعلي مستوي ممكن لهم.

فيما أكد وزير الرياضة على ان استضافة بطولة العالم للاسكواش في مصر هو استكمال لمسلسل الانجازات المصرية في استضافة اكبر واقوي البطولات الدولية والعالمية على مستوي العالم والذي جاء بعد مجهود كبير وتطوير للبنية التحتية الرياضية في مصر، بالاضافة الي وضع خطة مدروسة للنهوض باللاعبين في جميع الرياضات المختلفة من اجل التمثيل اللائق باسم ومكانة مصر الدولية وحصد العديد من الالقاب والبطولات التي يشارك فيها ابطالنا الرياضيين.

استطاعت نور الشربيني الحصول على لقب بطولة العالم للسيدات بعد تغلبها على نوران جوهر بنتيجة 1-3 في الأشواط، تقدمت خلال المباراة نوران جوهر بالشوط الأول بنتيجة 11-7، لتعود نور الشربيني وتقلب المباراة لتفوز بالشوط الثاني والثالث والرابع بنتيجة 7-11 و 8-11، 7-11، لتحصل نور الشربيني علي لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخها والرابعة على التوالي.

كما تمكن علي فرج، من حصد لقب البطولة للرجال، بعد تغلبه على مروان الشوربجي، بنتيجة 2-3 في الأشواط في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 74 دقيقة.

تقدم مروان الشوربجي في الشوط الأول بنتيجة 11-9، ليعود علي فرج ويعدل النتيجة بعد فوزه بالشوط الثاني 8-11.

وفي الشوط الثالث، تغلب مروان الشوربجي بنتيجة 11-7، ويعود من جديد علي فرج ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 9-11.

لتصل المباراة الي شوط خامس واخير، يحسم فيها اللقب علي فرج، بنتيجة 2-11، ويفوز بلقب البطولة للرجال.

وبذلك يتأهل كل من نور الشربيني وعلي فرج إلى نهائيات بطولة CIB PSA World Tour التي تستضيفها القاهرة في شهر يونيو القادم، والتي تجمع أبطال العالم والفائزون في جميع بطولات رابطة المحترفين.