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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العميد محمود محي الدين: مخطط الإخوان لتجنيس العناصر الإرهابية بالجنسية المصرية كانت تعلمه المخابرات المصرية..فيديو

محمود محي
محمود محي

قال العميد محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب سابقا ؛ إن المخابرات الحربية على مدار السنين وقبل ثورة يناير كانت تتابع دائما ملف تملك الأجانب بسيناء وكانت جماعة الإخوان المسلمين في سيناء شمالها وجنوبها لم تكن بريئة من هذا الأمر .

أضاف محمود محي الدين خلال لقاءه في برنامج مساء دي أم سي على قناة دي أم سي ؛ أن تم توقيف العديد من المحاولات تحت مسمى جمعيات أهلية أو تعاونية أو خيرية ؛ لكن الجهاز الإداري في شمال سيناء لا يستطيع تخصيص الأراضي إلا تحت إشراف المخابرات الحربية والقوات المسلحة .

أوضح عضو لجنة  الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب ؛ أن بعد ثوره يناير وفيما يتعلق بربط أوصال الجماعة في قطاع غزة وفي ربوع مصر أدارت المخابرات المصرية هذا الملف بكل دقة وقوة وخضع هذا الملف لرقابة المخابرات الحربية  لأن الرئيس السيسي كان مديرا للمخابرات الحربية في هذا الوقت .

أشار محي الدين إلى أن الرئيس السيسي أثناء إدارته للمخابرات الحربية  جعلنا في المخابرات الحربية أكثر قدرة على تنفيذ إرادتنا وأكثر قوة على حماية الوطن من المخاطر التي تواجهه .

وتابع أن اختراق الحدود من خلال الإنفاق وتعاون الإخوان مع الأطراف الأخرى في قطاع غزه كان كل ذلك تحت إشراف المخابرات الحربية وكذلك ادعاء بعد الأفراد تزويجه من مصرية أو إمتلاك أرض كان خاضع للمخابرات المصرية والحربية ولوزارة الداخلية بقطاع الجوازات والهجرة والجنسية .

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