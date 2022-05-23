العميد شامل دراز يكشف استراتيجيته بعد تعيينه مديرًا عامًا بنادي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال العميد شامل دراز مدير عام نادي سيراميكا كليوباترا، إن تكليفه بمدير عام النادي إضافة إلى منصبه كمدير لقطاع الناشئين، شرف كبير، موضحًا أن استراتيجيته في المقام الأول تدعيم الفريق الأول بلاعيبن مميزين من الناشئين.

وأضاف دراز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يتم عمل هيكلة جديدة للنادي، بحيث يتم تسويق اللاعبين المميزين للأندية الأخرى.

وأشار إلى أن هناك أكثر من لاعب بفريق سيراميكا كليوباترا، يستحق نظرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مشددًا أنه سيتم ظهور ما لا يقل عن 7 لاعبين على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين العميد شامل دراز مديرا عاما بالنادي وذلك مع مهامه الاساسية كمدير لقطاع الناشئين .

في وقت سابق ، انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه مصر المقاصة بفوز كليوباترا 4-1 في المباراة اتي أقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة.

وازداد موقف نادي مصر المقاصة تأزمًا في الدوري المصري، بعدما تعثر بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 20 من المسابقة.

وتقدم المقاصة بهدفه الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق كريم صلاح، قبل أن يتعادل أحمد محسن لسيراميكا في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ونجح عبد الله محمود في تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 67، قبل أن يضاعف محمد إبراهيم من تقدم الفريق في الدقيقة 85 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم عاد أحمد محسن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.