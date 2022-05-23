التموين : لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها لتحديث البطاقات.. فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها لتحديث بطاقات التموين.



وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الهدف من تحديث بطاقات التموين هو حماية المواطن المصري من أي تلاعب قد يحدث، فضلا عن تسهيل عملية التواصل مع المواطنين".

وأشار: "وزارة التموين تحترم من يسجل بأي شركة، وتقبل طلبه، ولكن يجب أن يكون الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة"، مؤكدا: "لا نلزم أحدا بشركة بعينها، ولا بخط معين".



وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات،: " لا نلزم أحدا بشركة بعينها، ولا بخط معين، والمواطن له الحرية الكاملة أن يحدث بطاقته التموينية بأي خط من الشركات الأربعة؛ طالما أنه مسجل لدى الشركة باسمه".