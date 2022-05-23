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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصربي نوفاك جوكوفيتش يواصل تربعه على عرش التصنيف العالمي للتنس

جوكوفيتش
جوكوفيتش

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش صدارته للتصنيف العالمي الأسبوعي للتنس برصيد 8660 نقطة.
 

ولم يشهد تصنيف هذا الأسبوع أي تغييرات جوهرية في ترتيب الـ10 لاعبين الأوائل سوى بعض التغييرات في نقاط بعض اللاعبين.


وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على مركزه الثاني برصيد 7980 نقطة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 7075 نقطة.


وجاء اليوناني ستيفانوس في المركز الرابع برصيد 5965 نقطة، يليه الإسباني رافاييل نادال برصيد 5525 نقطة.


فيما استمر الإسباني كارلوس الكاراز في مركزه السادس برصيد 4648 نقطة، يليه الروسي أندريه روباليف برصيد 3945 نقطة، ثم النرويجي كاسبر رود برصيد 3940 نقطة، واستمر الكندي فيلكس اوجير اليازيمى في المركز التاسع برصيد 3820 نقطة، يليه الإيطالي ماتيو بيرتينى برصيد 3805 نقطة.

الصربي نوفاك جوكوفيتش التصنيف العالمي للتنس الروسي دانييل ميدفيديف اليوناني ستيفانوس جوكوفيتش

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