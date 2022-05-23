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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب صيادي السويس عن سمكة القراض: يتم التخلص منها عن طريق الدفن.. فيديو

سمكة القراض
سمكة القراض

قال الشيخ بكري أبو الحسن، نقيب صيادي السويس، إن سمكة القراض تعد من الأسماك السامة، الممنوع صيدها، وفقا لتحذيرات وزارة الزراعة والتموين والصحة.

 

وأضاف "بكري أبو حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، ممنوع تناول وصيد مثل هذه الأنواع من الأسواق داخل الموانئ، متابعا: في حالة صيدها بيتم التعامل معها على الفور والتخلص منها عن طريق الدفن.


وأوضح أن هناك أسماك أخرى شديدة الخطورة ويمنع تناولها مثل السمكة الكهربائية والريشيه والصخرية.

 

ولفت إلى أن حالات الوفاة التي سجلت نتيجة تناول سمكة القراض حدثت بين صيادي النزهة والهواة وليس بين الصيادين المختصين.

 


وشدد على أنه لا يوجد أي دواء أو مضاد للتسمم، متابعا: سمكة القراض لها فوائد عديدة ولكن يجب التعامل معها بطرق معينه لمنع حدوث تسمم ووفاة.

الصيادين وزارة الزراعة الزراعة شديدة الخطورة سمكة القراض الاسماك السامة القراض سي بي سي

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