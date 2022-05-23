مواطن من ذوي الهمم يناشد وزير الشباب والرياضة لنقل مكان عمله

ناشد المواطن محمد رشدى فتوح خليفة والذى يعمل فنى صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية كلا من وزير التنمية المحلية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية للموافقة علي نقله إلى مكان عمل قريب من منزله وتحديدا في مركز شباب كفر خزاعل لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابع خليفة قائلا: إلى وزارة الشباب والرياضة ومديرية الغربية مركز شباب كفر خزاعل مركز السنطة حيث إننى من ذوى الإعاقة الحركية وانه اقرب مكان لمسكنى وظروفى الصحية والاجتماعية صعبة جدا .

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