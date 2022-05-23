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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد وزير الشباب والرياضة لنقل مكان عمله

صدى البلد

ناشد المواطن محمد رشدى فتوح خليفة والذى يعمل فنى صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية كلا من وزير التنمية المحلية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية للموافقة علي  نقله إلى مكان عمل قريب من منزله وتحديدا في مركز شباب كفر خزاعل لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتابع خليفة قائلا: إلى وزارة الشباب والرياضة ومديرية الغربية مركز شباب كفر خزاعل مركز السنطة حيث إننى من ذوى الإعاقة الحركية وانه اقرب مكان لمسكنى وظروفى الصحية والاجتماعية صعبة جدا .

للتواصل الرقم القومى 27911201602313
موبايل 01007308895

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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