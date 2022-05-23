الحزب الناصري : الحوار الوطني فرصة للأحزاب السياسية لتقوية مكانتها بالشارع المصري

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، ان الحوار الوطني بمثابة فرصة ذهبية من أجل جمع كافة الأطراف الممثلة للدولة الوطنية ، متضمنة أيضا أحزاب المعارضة بمختلف الانتماءات، ونحن نقصد هنا أحزاب المعارضة التي لديها ايمان راسخ بفكرة نهضة الوطن واستقراره بأي شكل من الاشكال، معقبا:" الحوار الوطني فرصة ذهبية للأحزاب السياسية لتقوية مكانتها بالشارع المصري".

وتابع ابو العلا في حواره لـ " صدى البلد أن فكرة مشاركة جماعات الاخوان الإرهابية في هذا الحوار الوطني لن يحدث ولن يتم الموافقة عليه لأن الجميع يعي ان هذا الفصيل الذي يحمل الشر للدولة المصرية ومواطنيها ولكل من يختلف معهم في الرأي، لم يؤمن يوما بهذا الوطن ولم يؤثر مصالح الوطن على مصالحهم الشخصية، بل كانت مصالحهم هي الحاكم والموجه لهم في كافة قراراتهم ، فلن ينسى الشعب المصري ما فعله هذا الفصيل من إيذاء وقتل وضرب وحرق في كيان الدولة المصرية وإرهاب مواطنيها بكل السبل المتاحة امامهم .

واستطرد مستشار رئيس جامعة بنها أن الحوار الوطنى الذي سينعقد سيكون مرتهن بآمال وتطلعات عدة وافاق نظر إليها المصريون، حيث الوقوف والتركيز على ما شهدته الدولة بداية من عام 2011 من مستجدات ومتغيرات ، فالآمال ستكون معقودة على كاهل هذا الحوار لوضع اطار يضمن التعامل مع كافة القضايا الجديدة والقديمة برؤية واضحة وسليمة.