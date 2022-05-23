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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 5 - 202 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين 23 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الاتحاد ضد الهلال فى الدورى السعودي، فضلا عن مباراة الزمالك مع أسوان فى نصف نهائى كأس مصر.

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

هامبورج X  هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة  

الزمالك X أسوان – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

 

الفيحاء X ضمك – الساعة 6:20 مساء على قناة الرياضية السعودية                    

الاتحاد X الهلال – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية    

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

فاركو X الجونة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

ملاعب العالم الهلال الدوري السعودي مباراة الزمالك مع أسوان نصف نهائي كأس مصر الدوري الألماني

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