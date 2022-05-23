مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 5 - 202 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 23 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الاتحاد ضد الهلال فى الدورى السعودي، فضلا عن مباراة الزمالك مع أسوان فى نصف نهائى كأس مصر.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك X أسوان – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

الفيحاء X ضمك – الساعة 6:20 مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد X الهلال – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الجونة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport