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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز ميلان بالدوري الإيطالي: إبراهيموفيتش أوفيت بوعدي

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أعرب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق إي سي ميلان، عن سعادته بالفوز بلقب الدوري الإيطالي مُشيرًا إلى أنه أوفى بوعده لجماهير وإدارة النادي اللومباردي بالحصول على السكوديتو.

ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والأولى مُنذ 11 عامًا، حيث كانت آخر مرة حصد فيها اللقب في موسم 2010/2011.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا: "إنه لأمر رائع، كنت هنا في المرة الأخيرة التي فاز فيها ميلان وبعد 11 عامًا نفوز باللقب وأنا هنا مرة أخرى".

وأضاف: "لقد وصلت إلى هُنا وأقطع وعدًا وأوفيت به، لقد ضحك الكثير عندما قلت إننا سنفوز بالسكوديتو مرة أخرى، لكننا عملنا بجد وأظهرنا للفريق معنى المعاناة من نتائجك".

تابع: "أنا أكرس هذا اللقب لـ مينو رايولا، كان أحد أولئك الذين أرادوني في ميلان، وأخبرني أنني الوحيد الذي يمكن أن ينقذ ميلان، أهدي هذا الكأس له".

وبسؤاله "ماذا كان سيقول رايولا لو كان هُنا الآن؟"، أجاب: "دعنا نلعب 10 سنوات أخرى ونسرق المزيد من المال!".

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