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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

زينشينكو: فرناندينيو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم.. وأهدي اللقب لـ أوكرانيا

أولكسندر زينشينكو
أولكسندر زينشينكو

قال  أولكسندر زينشينكو إن قائد مانشستر سيتي الراحل عن صفوف فرناندينيو هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعب معهم على الإطلاق، وبعث برسالة لبلاده أوكرانيا في ظل العدوان الروسي.

وتوج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم، بعدما فاز على أستون فيلا (3-2)، وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لقائد الفريق فرناندينيو.

خلال السنوات التسع التي قضاها في مانشستر سيتي، حصل فرناندينيو على 15 لقبًا، بما في ذلك خمسة ألقاب كبرى في الدوري.

وسلط زينشينكو الضوء على بعض صفات فرناندينيو بعد مباراته الأخيرة بقميص السيتي، مما يعكس تأثيره على الأوكراني خلال السنوات الأولى من مسيرته.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي:"إنه الشخص المميز، يمكنني التحدث عنه لمدة 3 أيام واصفًا إياه دون توقف، فرناندينيو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم على الإطلاق".

وأضاف: "إنه لاعب وشخص مميز بالنسبة لي، لأنني رأيته منذ أن كنت طفلًا في شاختار دونيتسك، الطريقة التي كان يلعب بها ويتدرب أعرف الكثير من القصص عنه".

وواصل زينشينكو: "هناك لحظة واحدة أوضحت لي من هو فرناندينيو، عندما كسر ساقه، قال الجميع إنها انتهت بالنسبة له، ولكن بعد عامين من توقيعه للسيتي والباقي هو التاريخ".

كما تحدث زينشينكو إلى قناة "سكاي سبورتس"، وأفاد: "مشاعر لا تُنسى بالنسبة لي - لكل الأوكرانيين الذين يتضورون جوعًا حاليًا ويعيشون في بلدي بسبب العدوان الروسي، أنا فخور جدًا بكوني أوكرانيًا، وأن أحضر هذا اللقب إلى أوكرانيا للجميع لأنهم يستحقون ذلك".

وأكد: "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي، سأموت من أجل هؤلاء الأشخاص ودعمهم، ما قدمه لي الناس وما فعلوه من أجلي خلال هذه الفترة، وهي أصعب فترة في حياتي، أنا أقدر ذلك ولن أنساه أبدًا في حياتي".

وأتم زينشينكو: "في مرحلة ما، في بداية الحرب، لم أفكر في كرة القدم لأنه من المستحيل أن أعيش وأعرف ما يحدث في بلدي، ولكن مع كل الدعم الذي تلقيته، فعلنا ذلك، آمل أن نستمر في التقدم لأن هذا النادي الرائع يستحق ذلك".

أولكسندر زينشينكو مانشستر سيتي فرناندينيو أوكرانيا العدوان الروسي للدورى الإنجليزي

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