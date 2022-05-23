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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم "ريش" يحصل على جوائز النقاد للأفلام العربية في مهرجان كان

فيلم ريش
فيلم ريش

حصل الفيلم المصري "ريش"، على ثلاث جوائز في النسخة السادسة لجوائز النقاد للأفلام العربية، من تنظيم مركز السينما العربية.

وفاز الفيلم المصري بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم، وحاز المخرج المصري عمر الزهيري على جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو مع السيناريست المصري أحمد عامر عن فيلم "ريش" وذلك بالنسخة السادسة لجائزة النقاد على هامش الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي.

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يذكر أن عمر زهيري، مخرج فيلم “ريش” الحاصل علي الجوائز الدولية، قال إن السينما المصرية متنوعة منذ نشأتها كالموسيقي، وفي كل أوان تحتاج السينما إلي حركة هيكلية من أجل أن يتعدد التنوع.

وأشار إلي أن وجهة نظره في أن العدد لا يهم في السينما المرئية ولكن الأهم هو الهدف الأساسي الذي يدور حوله المغذي  والهدف من الفيلم، وكيفية تأثيره في المجتمع.

ونوه بأن السينما مكلفة وتحتاج إلي وقت كبير، إضافة إلي أنها تحتاج إلي عدد كبير من الممثلين والأماكن والتصريحات ، كما أن التنوع يعد هو العامل الأساسي .

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