الموظف العام خط أحمر.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان " الموظف العام خط أحمر.. جريمة التعدى علي الموظف العام"، وذلك في الخامسة من مساء غد الأربعاء 24 مايو تهدف الندوة الى تعريف كلا من الموظف العام والمواطن بحقوقهما ومدى الارتباط بين الجانبين من الناحية القانونية والتنفيذية.

يقول الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق الاسبق ورئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ، لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة من بعض المشادات الكلامية أو ربما التعدى علي موظف اثناء عمله أو تعدى الموظف نفسه علي المواطن مستحق الخدمة ، ولا يعلم الكثيرين ماهي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة ، والوظيفة العامة لها حقوق وواجبات لكي يتمتع الموظف بحقوقه لابد أن يلتزم بالواجبات الوظيفية التي حددتها اللوائح والقوانين .

تدور محاور الندوة والتى يحاضر فيها المستشار الدكتور محمد الخياط في عدة نقاط في مقدمتها هل حمى القانون الموظف أثناء تأدية عمله وبعد اعمل ؟ ، ماهي جريمة التعدى علي الموظف العام ؟ ، - متي تعد الإهانة للموظف جريمة ؟ ، ماهي عقوبة التعدى الذي يحدث جرح ؟ ، هل يجوز مقاومة مأمورى الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبت وظائفهم ؟ ، ماذا لو كان مأمور الضبط القضائي سيء النية ؟ ، ماهي العقوبات التي قررها القانون في تلك الحالات ؟ .