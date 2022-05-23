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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور أكثر من 5000 متفرج بشارع المعز

اختتام فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الدولي للطبول

صدى البلد

اختتمت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بشارع المعز، وسط أكثر من 5000 متفرج داخل سور القاهرة الشمالي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 


وذكرت إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثي -في بيان صباح اليوم الإثنين- أن عرض اليوم الثاني للمهرجان بدأ بمسيرة وأضخم كرنفال شعبي في موكب مهيب بين الفرق المشاركة بأعلامها وآلاتها الموسيقية وأزيائها التقليدية الشعبية وسط تصفيق وإعجاب الجماهير، أعقبها استعراض جماعي لفرق الدول المشاركة وهي تونس ضيف شرف المهرجان والهند وإسبانيا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن وإندونيسيا والسودان وباكستان وفلسطين والمكسيك والأردن ومصر منها فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة، حيث صعدت كل فرقة إلى المسرح لتقديم فنونها التراثية المختلفة التي نالت إعجاب الجماهير.


وأضافت إدارة المهرجان أن الفنان انتصار عبد الفتاح طالب الجماهير برفع كشافات الهاتف المحمول لتوجيه رسالة سلام إلى العالم تؤكد على السلام والمحبة والتفاؤل والتسامح وأن مصر بلد الأمن والأمان، وذلك من خلال أغنية المهرجان التي تدعو إلى السلام بين العالم بعدة لغات، حيث رفع الفنان انتصار لافتة سلام إلى العالم باللغتين العربية والإنجليزية.
 

اليوم الثاني للمهرجان الدولي للطبول الفنون التراثية الدولي للطبول ايناس عبد الدايم وزير الثقافة

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