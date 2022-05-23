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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع انهيار شعبية السيدان.. الدفع الرباعي والشاحنات تستحوذ على 72.9% من السوق الأمريكي

سوق الولايات المتحدة
سوق الولايات المتحدة

الزيادات الكبيرة والقفزات غير المتوقعة في أسعار البنزين لم تغير تفضيلات المستهلك الأمريكي في شراء السيارات طبقا لأحدث البيانات. تظهر أحدث أرقام المبيعات أنه على الرغم من التضخم والضبابية الشديدة للوضع الاقتصادي ، يواصل مستهلكي السيارات في أمريكا شراء السيارات كبيرة الحجم التي تستهلك الكثير من الوقود.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها JATO Dynamics للإحصائيات والبيانات السوقية، سجلت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة حصة سوقية قياسية جديدة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، حيث حصلت على إجمالي 72.9 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في أمريكا في الفترة بين يناير وأبريل. و بالأرقام كانت مبيعات الـ SUV والشاحنات الصغيرة 3.32 مليون وحدة من إجمالي 4.56 مليون وحدة خلال الأربعة أشهر الأولى في 2022. وأظهرت الأرقام أيضا أن  سيارات الدفع الرباعي تعتبر هي القوة المهيمنة بهامش واسع عن الشاحنات، حيث تمثل 53.5 % من الحصة بينما الشاحنات نسبتها 19.4% فقط.

هذه النسب مجتمعة، تعتبر إلى حد بعيد أكبر حصة في العالم لهذه المركبات وهو مثال آخر على مدى تميز سوق الولايات المتحدة. وهذا يفسر أيضًا سبب صعوبة التحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية مقارنةً بالمناطق الأخرى ، مثل أوروبا أو الصين.

سوق الولايت المتحدة الأمريكية

بالإضافة إلى حصتهما السوقية المهيمنة في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة رائدة في حصة السوق على مدار السنوات الأربع الماضية. قبل عام من تأثير الوباء على الاقتصادات العالمية ، كان هذان القطاعان يمثلان 63 % من إجمالي المبيعات في الأمريكية في الفترة من يناير إلى أبريل عام 2019. وارتفعت حصة السوق في عام 2020 إلى 67.9 % ، واستمرت في الارتفاع إلى 70.5% لنفس فترة الأربعة أشهر في عام 2021. 

أكثر السيارات مبيعا في أمريكا

إجمالاً ، زادت حصة سوق الشاحنات / سيارات الدفع الرباعي بنسبة 9.9 نقطة بين عامي 2019 و 2022. وتحتل سيارات الدفع الرباعي مكانة بارزة في تشكيلة المركبات المباعة داخل أمريكا، حيث لم تتوقف الحصة السوقية لهذا القطاع عن النمو المستمر رغم الأزمات. في عام 2019 ، كانت 46.1 % ، وارتفعت إلى 47.5 %  في عام 2020 و 52.3 % في العام الماضي. وهذا يعني أن الحصة السوقية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات قد زادت بمقدار 7.4 نقطة خلال هذه السنوات. وفي الوقت نفسه ، بلغت الشاحنات ذروتها في عام 2020 عند 20.4 % لكنها تراجعت إلى 18.2 % في عام 2021. لتبلغ  19.4 %  حتى الآن في عام 2022.

أكثر سياراات الدفع الرباعي مبيعا

الأمر اللافت للانتباه ومثير للاهتمام أن النمو في قطاع الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي يتزامن مع الانخفاض المستمر لحصة سيارات السيدان، الخاسر الأكبر في هذه الفترة ، حيث انخفضت حصتها في السوق الأمريكي من 23.4 % في الربع الأول من عام 2019 إلى 16.3% للربع الأول هذا العام. من حيث الحجم ، تم تسجيل بيع 1.25 مليون سيارة سيدان جديدة في عام 2019 ، بينما تم بيع  742 ألف سيارة سيدان فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

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